Davidemaggio.it - Peppino di Capri: “Grazie per aver reso la mia vita un film”

diquesta sera sarà protagonista del prime time di Rai 1. Non lo vedremo suonare, non lo sentiremo cantare, ma la sua storia vivrà neltv diretto da Cinzia TH – Torrini Champagne –di. E l’artista, oggi ottantacinquenne, ha voluto essere presente in prima persona con alcuni videomessaggi inviati ai principali programmi dell’ammiraglia.Se nella puntata de Lain Diretta in onda venerdì scorso si era limitato a salutare il padrone di casa Alberto Matano augurando a tutti “Buona visione. Champagne!”, oggi – in un videomessaggio girato nello stesso momento dell’altro – ha speso qualche parola in più sule sugli interpreti, ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona.a Cinzia e a tutti gli attori perla miaun fim. Spero che anche il pubblico si emozioni come me.