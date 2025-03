Notizie.com - Pensione di reversibilità: quanto ti spetterebbe se morisse il tuo coniuge

Una percentuale dello stipendio o delladelscomparso: come si calcola di preciso ladi?Ci sono tre variabili fondamentali che determinano l’importo finale delladispettante alsuperstite. La prestazione va intesa come un sostegno economico che l’INPS concede ai familiari di un lavoratore o un pensionato deceduto. Un diritto, ma non assoluto. Una simile tutela sociale è sì garantita, proprio per dare una continuità reddituale alla famiglia, ma soggetta a riduzioni e rimodulazioni in base al caso specifico.ditiseil tuo– notizie.comSenza le entrate relative al lavoro o alladell’estinto, un nucleo familiare potrebbe infatti dover affrontare gravi difficoltà economiche.