Pedone travolto da un’auto Grave un uomo di 60 anni

Unsessantenne è rimasto seriamente ferito l’altra sera verso le 20 in un incidente stradale accaduto all’incrocio tra via della Costituzione e via Veneto, all’ingresso del centro storico di Novellara. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana,vettura Mercedes ha urtato una piedi, rovinato sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto il personale della vicina sede di automedica, raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico. Dopo le prime cure, ilferito è stato trasportato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. È rimasto fisicamente illeso il conducente dell’autovettura.