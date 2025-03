Formiche.net - Pechino ha un dispositivo per tranciare i cavi sottomarini

La Cina ha sviluppato unper tagliare i, sufficientemente potente da interrompere le linee di comunicazione globali. Lo strumento, come riportato dal South China Morning Post, è in grado di operare a una profondità fino a 4.000 metri (13.123 piedi) ed è stato progettato per essere utilizzato con i veicoliavanzati, sia con equipaggio sia senza. È quanto emerge da un articolo sottoposto a peer review pubblicato sul giornale in lingua cinese Mechanical Engineer il 24 febbraio scorso. Si tratta della prima volta che un Paese annuncia ufficialmente lo sviluppo di una simile tecnologia, capace di compromettere reti essenziali per la trasmissione di dati a livello internazionale.I dettagliSviluppato dal China Ship Scientific Research Center e dal State Key Laboratory of Deep-Sea Manned Vehicles, il tagliamostrato dalla Cina è studiato per aggredire i cosiddetti “corazzati”, ovvero linee dotate di rivestimenti in acciaio, gomma e polimeri che costituiscono la stragrande maggioranza delle trasmissioni dati a livello globale, ha aggiunto il South China Morning Post.