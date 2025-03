Lanazione.it - Paura nella notte, spara in alto dopo litigio davanti al circolo chiuso

Campo (Pisa), 24 marzo 2025 – Un colpo d’arma da fuoco (non è ancora chiaro che tipo) esploso in aria avrebbe interrotto la quiete notturna a Campo, frazione di San Giuliano Terme,tra sabato e domenica. L’episodio si sarebbe verificato intorno all’una didi fronte alArci, dove untra un gruppo di ragazzi e un uomo che, hanno raccontato i presenti essere in stato di alterazione, forse dovuta all’alcol, sarebbe poi degenerato. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma, secondo le testimonianze raccolte, un uomo di circa 45 anni avrebbe avuto un acceso diverbio, apparentemente per motivi banali, con alcuni giovani che si trovavano vicini ai tavolini esterni della Casa del Popolo, chiusa da un’ora. Il confronto verbale sarebbe però degenerato, fino a quando il 45enne, del posto, avrebbe minacciato i ragazzi, urlando: “Ora ve lo faccio vedere io”.