Lanazione.it - Pattinatori, un altro ko. La classifica fa paura

HOCKEYNiente da fare per il CircoloGrosseto. La squadra biancorossa si inchina a un Trissino (3-6) che ha giocato con il freno tirato. Ma è bastato per aver ragione della squadra di Massimo Mariotti che sta scivolando sempre di più in. Il Cp parte bene e Sgaria deve "lavorare" molto per evitare il vantaggio dei maremmani. A bloccare il match, al 14’, ci vuole una bella giocata di Pinto, che da dietro porta serve Mendez, che supera con un tiro sul primo palo. Un gran diagonale di Gavioli, a 9 minuti dall’intervallo, porta i veneti sul 2-0. Il Grosseto riapre il match un paio di minuti dopo: De Oro va via sulla destra e serve un prezioso assist per Sillero che mette in rete. Passano trenta secondi e, per un fallo di Paghi, Pinto ha a disposizione un rigore, che Fongaro para in bello stile.