Pattinaggio di figura al via i Mondiali 2025 a Boston | programma favoriti e convocati azzurri

Si alzerà domani il sipario sui Campionatididi, di scena negli Stati Uniti ada martedì 25 a domenica 30 marzo. La rassegna iridata, ultimo appuntamento stagionale, oltre ai titoli mette in palio anche i primi posti per le quote olimpiche di Milano Cortina 2026: sono 24 ciascuno a disposizione dei pattinatori nel singolo maschile e femminile, 32 nelle coppie di artistico e 38 nella danza sul ghiaccio. Il meccanismo di qualificazione alle Olimpiadi non prevede infatti il pass diretto per gli atleti, ma sono invece i Comitati Olimpici Nazionali a selezionare i propri atleti partecipanti in base al numero di quote guadagnate e possedute.Il TD Garden, casa tra gli altri deiCeltics in Nba e deiBruins in Nhl, sarà nuovamente la sede deia nove anni di distanza dall’ultima volta.