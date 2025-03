Oasport.it - Pattinaggio artistico: si gioca sull’errore nelle coppie ai Mondiali. Conti-Macii a caccia della gloria

La gara dellevalida per i Campionati2025 diin scena questa settimana a Boston può essere rappresentata con un’immagine ben precisa: una stanza molto piccola, costellata di cristalli, numerosi e fragilissimi, con all’interno almeno cinque team. Chi fa cadere un pezzo, è fuori. In questo equilibrio precarissimo si muoveranno tutti i bigdisciplina, compresi dei battaglieri Sara-Niccolò, motivati a conquistare il secondo metallo iridatocarriera dopo il bronzo del 2023.Lo abbiamo ripetuto tante volte: ormai da anni la specialità è contrassegnata da un livello molto simile da parte di tutti i migliori rappresentanti più in lizza, fattore che ha costretto i diretti interessati ad innalzare il proprio livello per raccogliere quanti più punti possibili.