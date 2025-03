361magazine.com - Patrizia Laquidara, la cantautrice scalza

Ho visto la puntata di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, con ospite Eleazaro Rossi. Eleazaro Rossi, per chi non lo sapesse, è uno stand-up comedian, nonché un volto de Le Iene, motivo per cui, immagino, non c’è poi tanta gente che non lo conosce. In un passaggio dell’intervista, non amo particolarmente questo podcast, ma non per questo non mi capita di seguirlo, visto gli ospiti che lì passano, Cattelan ha raccontato che prima di cominciare Eleazaro di gli ha detto che il tassista che lo ha portato in studio dalla stazione centrale aveva la cover dello smartphone con su la faccia di Hitler, concludendo entrambi che presto questo aneddoto sarebbe finito in uno dei monologhi del comico. Perché, questo Eleazaro Rossi lo ha detto in altra parte dell’intervista, quando scrive un monologo parte sempre da un fatto accaduto nella sua quotidianità, cercando poi di partire da lì per arrivare ai grandi temi, la vita, la morte, la famiglia, la religione.