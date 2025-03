Patricelli | La verità nascosta dal Pci su chi uccise il Duce

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un cold case da ottanta anni nella ghiacciaia della storia, con un enigma avvolto da un mistero. In attesa che l'ex Partito comunista italiano e i suoi derivati contemporanei decidano finalmente di sbrinare il frigorifero segreto di partito e rivelare ufficialmente quello che in buona parte si sa, è adesso Roberto Festorazzi a mettere alcuni punti fermi sui torbidi della primavera-estate del 1945: chi ha davvero ucciso Benito Mussolini il 28 aprile davanti al Villa Belmonte a Giulino di Mezzegra, e chi e perché ha dato ordine di assassinare Luigi Canali, il capitano “Neri” ex vice comandante della 52ª Brigata d'assalto Garibaldi “Luigi Clerici”? I due gialli sono strettamente correlati, a partire dal fatto che la raffica che falciò ile Claretta Petacci non partì dal Mas cal. 7.65 del capitano “Valeri”, ovvero Valter Audisio, bensì dal Mab 38 cal.