Lapresse.it - Pasticcio acconto Irpef 2025, la Cgil: pensionati e dipendenti penalizzati

Leggi su Lapresse.it

Ladenuncia il “” sull’, che va a penalizzare. “La riforma dell’introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023, noto come Primo modulo di riforma dell’, avrà un impatto significativo sugli accontie sull’Addizionale Comunale”. È l’allarme lanciato da Christian Ferrari, segretario confederale della, e Monica Iviglia, presidente del Consorzio nazionale Caaf.Cosa succede: ilSecondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto, per il calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta 2024 esi continueranno ad applicare aliquote e detrazioni non più in vigore dal 2024, ovvero le aliquote2023 che sono al 23%, 25%, 35% e 43%.Ferrari e Iviglia spiegano come questa norma sugli acconti“colpisca duramente anche chi ha un’unica fonte di reddito da lavoro dipendente.