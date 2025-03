Lanazione.it - Pasticceria Vella Cafè. La ricetta delle bontà quotidiane è il mix di passione e orgoglio

«Sono cresciuto tra i fornelli di casa, affascinato dall’arte che nonna e mamma sapevano mettere spontaneamente in cucina. Con questa naturalezza è nata la miaper gli ingredienti genuini e il desiderio di condividere il buon cibo». Si presenta così, Marco Colzi, 48 anni, titolare insieme alla moglie Samantha Ragone, dellain via Augusto Alfani, a Galciana. Una storia iniziata 10 anni fa, quando Marco e Samantha decisero di cambiare tutti i loro piani per mettere anima e cuore in quello che oggi è diventato il punto di riferimento della zona per colazioni, merende e aperitivi. «Stavamo comprando casa, poi mia moglie vide questo fondo vuoto e così smettemmo di comprare casa per investire tutto nel locale», racconta. A dieci anni di distanza è stata la scelta giusta.