Pasquale Caraviello | il viaggio nel colore tra memoria e passione

È nato a Napoli nel 1973Nell’universo dell’arte contemporanea, esistono artisti che dipingono la realtà e altri che, invece, danno forma all’invisibile., nato a Napoli nel 1973, appartiene a questa seconda categoria: la sua pittura non si limita a rappresentare il mondo, ma lo attraversa, lo reinventa, lo trasfigura in un caleidoscopio di emozioni e ricordi.Unche nasce dal cuoreFin da bambino,trova nella pittura una compagna di vita, un linguaggio parallelo alle parole. È il padre, pittore per, a introdurlo alla magia dei colori, delle forme, delle atmosfere sospese tra sogno e realtà. La loro è una relazione speciale, segnata dalla condivisione e dal desiderio di esprimere l’indicibile attraverso la tela. I primi lavori dell’artista raccontano di paesaggi incantati, di scorci rubati ai suoi viaggi in moto attraverso l’Italia e l’Europa, frammenti difissati in pennellate vivide, quasi oniriche.