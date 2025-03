Pasqua 2025 in Toscana | un percorso tra cibo arte e natura

Leggi su Corrieretoscano.it

Laè una delle festività più importanti del cristianesimo, che celebra la resurrezione di Gesù Cristo e il trionfo della vita sulla morte. La sua data, che varia ogni anno in base al calendario lunare, segna il culmine della Settimana Santa, un periodo di riflessione e preghiera. Col passare del tempo la, un po’ come il Natale, è diventata oltre che una festa religiosa anche una giornata in cui celebrare la famiglia e gli affetti.In, laè vissuta con grande intensità. Le città d’come Firenze, Siena e Lucca ospitano tradizioni religiose che risalgono a secoli fa, ma anche eventi popolari che coinvolgono tutta la comunità. Una delle celebrazioni più suggestive è la Scoppio del Carro a Firenze, una tradizione che affonda le radici nel Medioevo. Ma questa è solo una delle innumerevoli tradizioneli da non perdere in