Lapresse.it - Parigi, Gérard Depardieu in tribunale: l’attore è accusato di violenza sessuale

Si apre ail processo perche vede imputatofrancese, arrivato inaccompagnato dal suo avvocato. Il 76enne èdi aver palpeggiato un’arredatrice e un’assistente alla regia durante la produzione del film ‘Les Volets Verts’ (‘Le persiane verdi), nel 2021. I procuratori sostengono che le aggressioni includevai osceni e palpeggiamenti, tra cui un episodio in cuiavrebbe usato le sue gambe per intrappolare una delle donne prima di toccarla in modo inappropriato di fronte agli altri membri della troupe. Le identità di entrambe le donne non sono state rivelate per proteggere le presunte vittime dinega le accuse.