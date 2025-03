Parigi al via il processo per violenza sessuale contro Gérard Depardieu Il legale | Tutte le accuse sono delle falsità – Il video

Leggi su Open.online

Si apre oggi ail. Il celebre attore, travolto negli ultimi anni dal #metoo in Francia, è arrivato al tribunale della Capitale francese per la prima udienza dela suo carico per violenze sessuali e molestie. Ad accoglierlo, una manifestazione di femministe che intonava slogan come «Vittime vi crediamo, stupratori vi vediamo» e «Ne toccate una? Reagiamo».– che si è sempre dichiarato innocente – è rimasto in silenzio, ma il suoJérémie Assous ha dichiarato: «le». March 24, 2025 LeAd accusare l’attore francese, indagato per stupro, Amélie, 54 anni, e un’altra donna di 34, assistenti alla scenografia e alla regia nel film Les volets verts di Jean Backer del 2021. Secondo le loro testimonianze,le avrebbe ripetutamente toccate e molestate proferendo commenti osceni e insulti sessisti.