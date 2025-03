Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco torna a Casa Santa Marta: per lui ossigenoterapia e fisioterapia motoria e respiratoria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale,to ae ha trascorso la sua prima notte a. Bergoglio, già nel primo pomeriggio di domenica 23 marzo, e pur con le limitazioni dovute alla convalescenza e alle terapie che deve ancora seguire, ha potuto ‘riconquistare’ i suo spazi nel residence vaticano che ha eletto a sua residenza: in particolare la suite 201 dove alloggia, anche se tutto il secondo piano di, di fatto, è riservato per intero al Pontefice, alle sue esigenze di lavoro e agli spazi per i collaboratori. Per la convalescenza del, che durerà almeno due mesi, non ci sono stati allestimenti particolari, ha assicurato il suo medico curante Luigi Carbone nel briefing di sabato con i giornalisti. E per le eventuali emergenze sarà sufficiente “il servizio h24 della Sanità ed igiene” della Città del Vaticano.