Quotidiano.net - Papa Francesco nel pieno delle funzioni: “Tempra eccezionale, è come Rambo”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 marzo 2025 – Vent’anni dopo Giovanni Paolo II, anchesi mostra ai fedeli sofferente e convalescente. Qual è il punto di contatto? “Sono momenti diversi di una Chiesa che cambia. Wojtyla diede un pugno al leggìo perché non riusciva ad articolare le parole che aveva in mente. Bergoglio non teme di apparire meno performante ma indicando “la signora coi fiori gialli” fa capire di essere ancora attento”, risponde Alberto Melloni, storicoreligioni, ordinario di storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia. reggio alberto melloni Nessun altro significato unisce le due immagini? “La prolungata malattia dei pontefici, un fatto raro. Pio XII muore a Castel Gandolfo per ischemia, Giovanni XXIII si spegne in poco più di 48 ore, a 11 giorni dall’ultima uscita pubblica.