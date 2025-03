Lanotiziagiornale.it - Papa Francesco migliora ancora: la prima notte a Casa Santa Marta è trascorsa serena e senza intoppi

, quella appena, pernel suo appartamento a, dopo l’uscita dal Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice, in convalescenza “protetta”, dopo i 38 giorni di ricovero per le consegenze di una polmonite bilaterale, dovrà ora seguire una periodo di riposo di almeno due mesi, così come raccomandatogli dai medici curanti nel corso del quale dovrà limitare la sua intensa attività evitando incontri troppo affollati, e i ritmi lavorativi ai quali era abituato.Per ora non filtrano informazioni ufficiali sull’agenda futura del pontefice in un periodo comunque impegnativo per lui con il Giubileo in pieno svolgimento e in tempo di Quaresima che culminerà con la Settimana, la più importante per i cristiani e ricca di appuntamenti.Si attende anche di conoscere particolari su come l’appartamento delè stato attrezzato per proseguire le terapie respiratorie e motorie alle quali dovrà sottoporsi, contando anche cheè di fatto una struttura adibita all’accoglienza di quanti giungono a Roma.