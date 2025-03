Puntomagazine.it - Papa Francesco lascia il Gemelli dopo 38 giorni di ricovero: il primo gesto di gratitudine

Il Pontefice rientra in Vaticanouna lunga degenza, con una sosta speciale a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Vergineun lungo periodo di degenza,hato il Policlinico, dove era stato ricoverato per 38a causa di un’infezione polimicrobica delle vie respiratorie, aggravata da una polmonite bilaterale. Il suo ritorno in Vaticano segna un momento di sollievo per i fedeli di tutto il mondo, che hanno seguito con apprensione l’evolversi della sua salute.Un’uscita dalcarica di emozioneVisibilmente provato, ma determinato, il Pontefice ha salutato i fedeli dal balconcino dell’ospedale prima dire il nosocomio a bordo della sua Fiat 500L bianca. Con le cannule per l’ossigeno ancora applicate, ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno assistito durante la malattia.