Tvzap.it - Papa Francesco, la sua reazione alle speculazioni sulla sua morte

è tornato a casa, in Vaticano. "Ringrazio tutti", ha detto il Pontefice affacciato da un balcone del Gemelli dopo 38 giorni di ricovero. C'è chi, durante tutto questo periodo, era convinto chein realtà fosse morto: l'apparizione di Bergoglio in pubblico ha smontato questa fake news. Come ha reagito ildavantisua presunta dipartita? (Continua dopo le foto) dimesso dall'ospedalePrima delle dimissioni, ci sono stati il saluto e la benedizione alla folla dalla finestra della sua stanza d'ospedale. Poi, nel pomeriggio di ieri, domenica 23 marzo 2025, ilha lasciato il policlinico Gemelli per rientrare a Santa Marta, dove sarà "in convalescenza per almeno due mesi", fanno sapere i medici.