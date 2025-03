Lapresse.it - Papa Francesco è tornato in Vaticano: la malattia, la degenza, la convalescenza

Leggi su Lapresse.it

Unmolto provato èindomenica dopo unadi cinque settimane in ospedale per una polmonite doppia potenzialmente fatale, e ha fatto una “sosta a sorpresa” alla sua basilica preferita durante il viaggio di ritorno, prima di iniziare due mesi di riposo e recupero prescritto.Il, 88 anni, era seduto sul sedile del passeggero anteriore della sua Fiat 500L bianca, con delle cannule nasali per somministrargli ossigeno supplementare mentre entrava dalla Porta Perugina della Città del. Il corteole, proveniente dall’ospedale Gemelli, inizialmente ha sorpassato ile ha preso una deviazione attraversando la città per fermarsi alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova l’icona preferita deldella Madonna e dove lui si reca sempre a pregare dopo una visita all’estero.