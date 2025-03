361magazine.com - Papa Francesco, cosa succede ora: le tappe verso la completa guarigione

Il Pontefice ha lasciato il Gemelli il 23 marzo, dopo oltre un mese di ricovero, ha lasciato l’ospedale Gemelli di Roma, dove si trovava da febbraio. Prima, si è affacciato fuori dal balconcino dell’ospedale poi è passato da Santa Marta e ha chiesto di essere portato a Santa Maria Maggiore.Non una chiesa qualunque ma quella che è stata predisposta per accoglierlo in caso di morte.Nel corso dell’Angelus, ha detto: «In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, così come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pope Francis (@franciscus)Ora, stando alle novità che trapelano, ilpasserà almeno due mesi a Santa Marta, nei quali verrà sottoposto a controlli e a una serie di terapie.