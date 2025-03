Thesocialpost.it - Papa Francesco, a Santa Marta per evitare ricadute: così il Pontefice verrà protetto

Leggi su Thesocialpost.it

ha lasciato l’ospedale domenica 23 marzo dopo 38 giorni di ricovero. Affacciatosi per un breve saluto dal balconcino della sua stanza, è poi salito sulla Fiat 500L bianca, con le cannule per l’ossigenazione ancora applicate. Scortato verso il Vaticano, ha sorpreso tutti con una richiesta inaspettata: «Portatemi aMaria Maggiore». Parole che hanno spiazzato i collaboratori, poiché quella è la chiesa dove un giorno sarà sepolto. Non ancora, però.Ilha voluto portare un mazzo di fiori gialli all’icona della Salus Populi Romani, dono di un’anziana fedele vista poco prima durante l’Angelus. Giunto alla basilica, l’auto si è fermata all’ingresso laterale, e il cardinale Makrickas ha deposto l’omaggio floreale. Poi il rientro in Vaticano, dove inizierà una lunga convalescenza.