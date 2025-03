Inter-news.it - Panchina d’Oro, Visnadi non ha dubbi: «Merito per uno! Vi spiego»

Gianniha dichiarato che Simone Inzaghi dovrebbe ricevere il premio FIGC “” come migliore allenatore della Serie A della scorsa stagione. IL COMMENTO – Gianni, intervenuto al format Microfono Aperto, in onda su Radio Sportiva, ha parlato della, che verrà assegnata questo pomeriggio a Coverciano. È la 33esima edizione del premio federale al migliore allenatore della scorsa stagione di Serie A. A votare sono gli stessi tecnici del campionato, oltre il commissario tecnico della Nazionale.non crede che Thiago Motta debba vincere e critica la scelta di assegnare il premio dopo molti mesi: «Per me è assurdo che a marzo 2025 si assegnino premi per quanto visto fino a giugno 2024. Una volta assegnavamo il premio a novembre. L’anno scorso, Motta ha scritto la storia con il Bologna, ma dobbiamo rivedere tutto ovviamente in base all’attualità.