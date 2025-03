Ilnapolista.it - Panchina d’Oro, Inzaghi batte Gasperini e Italiano con 26 voti

Al Centro Tecnico Federale di Coverciano è andata in scena la premiazione della 33^ edizione della. Ha vinto Simonecon 26. Terzo posto per Vincenzocon 4, per la stagione con la Fiorentina. Secondo posto con 14, per Gian PieroQueste le parole dell’allenatore dell’Inter: «E’ un orgoglio vincere un premio così qua, a Coverciano. E’ prestigioso ed è un onore essere stato votato dai colleghi con cui ci incontriamo ogni domenica. Vorrei condividere il premio con i miei collaboratori che mi supportano sempre. Poi non dimentico la mia dirigenza e la mia proprietà, ho la fortuna di lavorare nell’Inter dopo la Lazio, due grandissime società. Ho avuto la possibilità di essere sempre supportato, ci sono state vittorie e tempi duri ma mi hanno sempre aiutato.