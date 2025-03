Bergamonews.it - Panchina d’Oro a Simone Inzaghi: Gasperini secondo, premiato con un riconoscimento speciale

Dopo aver ritirato a Roma il premio Bearzot, Gian Pierofa bis: nel pomeriggio di lunedì 24 marzo ha ricevuto a Coverciano, centro tecnico federale, un premioall’assegnazione della, in cui si è classificato alposto assoluto dietro a, campione d’Italia con l’Inter.Sono stati 26 i voti per il tecnico campione d’Italia, contro i 14 ricevuti da. Terzo Vincenzo Italiano a quota 4. Il titolo si assegna in base ai risultati della stagione 2023/24.“Il risultato è di tutti, società e staff. E se penso alla gioia di Bergamo bisogna dire che c’è anche una città dietro di noi. Abbiamo creato gara dopo gara un percorso che non ci saremmo mai aspettati” ha detto dal palco. “Vincere la coppa non ha cambiato qualcosa per me, la mia vittoria è migliorare i calciatori ogni giorno”.