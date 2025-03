Inter-news.it - Panchina d’oro, a Coverciano la premiazione: Inzaghi c’è! Due favoriti

Leggi su Inter-news.it

Proprio in questi minuti aè in scena la 33ª edizione della, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico ai migliori allenatori della passata stagione. Presente anche l’allenatore dell’Inter, Simone, insieme ad altri allenatori della Serie A. Lui tra iper vincere il premio insieme a Gian Piero Gasperini, anche lui presente. OGGI LA– Come ogni anno, laviene assegnata al miglior allenatore della Serie A, scelto dai propri colleghi. I principali candidati alla vittoria di questa edizione sono Gian Piero Gasperini e Simone, protagonisti di un’ultima stagione esaltante rispettivamente con Atalanta e Inter. Gasperini ha portato ancora una volta la sua Atalanta ai vertici del calcio italiano, confermandola tra le squadre più competitive e spettacolari del campionato.