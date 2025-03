Sport.periodicodaily.com - Panchina d’oro 2024: vince Simone Inzaghi davanti a Gasperini e Italiano

Il tecnico dell’Inter,, ha vinto la, giunta alla 33esima edizione, ottenendo 26 voti contro i 14 di Giampieroe i 4 dinzod’argento per la Serie B a Fabio Pecchia per la promozione in A nella scorsa stagione con il Parma, mentre per la Serie C è stato premiato Guido Pagliuca per la promozione con la Juve Stabia.LA: LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO DELL’INTERL’allenatore dei nerazzurri ha parlato dopo aver conquistato il celebre riconoscimento per la scorsa stagione, culminata con lo Scudetto: “Un onore essere votato dai colleghi e ricevere un riconoscimento così prestigioso a Coverciano. Condivido il premio con i miei collaboratori e i giocatori perché in questi quattro anni hanno sempre cercato di dare il massimo e non è semplice giocando così spesso.