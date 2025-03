Biccy.it - Pamela Prati sulla rivalità con Valeria Marini: “Eva contro Eva”

Negli Stati Uniti hanno Paris Hilton e Lindsay Lohan e in Italia abbiamo, due colleghe che sono state paragonate in numerose occasioni, che pubblicamente ostentano una grande amicizia, ma che ogni tanto non mancano di lanciarsi qualche frecciatina velenosa. Come se non bastasse nel passato delle due showgirl e regine del Bagaglino c’è anche un’azzuffata, che secondo Queen Valery sarebbe finita con graffi tirate di capelli e con una visita e una fasciatura in ospedale.Le due dive stellari del Salone Margherita in queste settimane sono anche tornate a lavorare insieme in un programma di punta di Rai Uno, Ne Vedremo Delle Belle, la nuova creatura di Carlo Conti. Già nella prima puntata c’è stato uno s, che ha vistoindispettita dopo che la sua amica le ha fregato una battuta.