Pamela Petrarolo carica per la puntata del GF | Inganni falsità

Tutto è pronto per la semifinale del Grande Fratello e una delle ex gieffine èa pallettoni, desiderosa di intervenire inper fare delle osservazioni pungenti. In un post pubblicato su Twitterha dichiarato che stasera vorrebbe parlare perché ‘odia lae gli’ e perché il ‘pubblico non va tradito’. Ma a chi sono riferite queste frecciatine? Non ad Helena Prestes, visto che poco dopo la showgirl ha aggiunto che ama la modella brasiliana.“Stasera avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta “resa dei conti”? Helena? Sempre amata, lei lo sa. Ci siamo sempre rispettate anche quando avevamo modi diversi di vedere le cose e lei mi vuole bene e io molto di più”.