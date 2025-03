Quotidiano.net - Palombo. La pasta diventa aromatica e “al cubo“

UN AROMA UNICO E UNAche cuoce in 3-5 minuti. La, simbolo intramontabile della tradizione italiana, entra in una nuova era. Con "al",-Artigianii, azienda di Castelvetro di Modena, presenta al mercato la primafermentata artigianale, frutto di oltre un decennio di ricerca e innovazione. Dietro questa creazione visionaria c’è Antonio(nella foto sotto), tecnologo alimentare e anima del progetto. Dal 2008 al 2018,ha condotto test di laboratorio per perfezionare ogni fase di produzione: dalla calibrazione degli impianti alla messa a punto di un procedimento unico, oggi segreto di famiglia. Le prime vendite, avviate nel 2020, hanno aperto le porte a un prodotto destinato a ridefinire il concetto di benessere alimentare: "Crediamo che la fermentazione sia il futuro dell’alimentazione: permette di valorizzare il grano in modo naturale, restituendo sapori autentici e nutrienti essenziali.