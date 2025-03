Lanazione.it - Palloncini e rose, “Ciao Aurora”: i funerali della ragazza morta in gita scolastica

Grosseto, 24 marzo 2025 – Tutta la frazione di Batignano ha dato l’ultimo saluto aBellini, 19 anni, laper un malore innella notte tra domenica 16 e lunedì 17 marzo. Tanta gente, con i compagni di classe e i tanti amici, si è stretta alla famiglia affranta da un dolore così grande che si è materializzato in un modo così improvviso. Il malore che poi ha portato alla morte diè avvenuto su un traghetto tra Napoli e la Sicilia, mentre la comitivasi stava dirigendo a Palermo per unadi istruzione che prevedeva anche un evento sulla legalità a Palermo. Mentre la nave era in navigazione, a sera tardi,si è improvvisamente accasciata in cabina. Immediato l’allarme dei compagni di classe, con il personalenave che ha chiamato i soccorsi.