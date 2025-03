Oasport.it - Pallanuoto, i migliori italiani della ventiduesima giornata di A1

Al termine22maregular seasonSerie A1 2024-2025 disi ricompone la coppia al comando in vetta alla classifica: Pro Recco e Brescia proseguono appaiate al comando a quota 64 in vista dello scontro diretto dell’ultimo turno.Alle loro spalle resta il Savona, a quota 57, ormai destinato alla terza piazza nella griglia dei play-off. Lotta a quattro, invece, per l’ultimo posto per le semifinali scudetto: terzetto a quota 37 con De Akker Team, Roma Vis Nova eTrieste, insegue il Posillipo, settimo a quota 34.Si fa serrata anche la corsa per l’ottavo posto, che vale i play-off per l’Euro Cup, e per il nono, che assicura la salvezza diretta: l’Ortigia va a quota 26 e scavalca il Telimar nono a 24, ma ora i palermitani sono tallonati dal Quinto, a quota 23, e dalla Florentia, con 22 punti.