Pallamano A2 Femminile Sontuosa Publiesse Chiaravalle | batte le Tushe Prato 33-24 e torna in vetta

La squadra di Romero non fallisce l’appuntamento con i due punti e sorpassa le toscane inalla classifica, 24 marzo 2025 – La più belladella stagione si aggiudica lo scontro diretto con la. Le biancoblu vincono e convincono 33-24 davanti al loro pubblico. Freccia attivata, invasa la corsia di sinistra e sorpasso effettuato: le ragazze di coach Santiago Romero adesso comandano la classifica del girone C di Serie A2. Insieme al Trapani, che però dovrà scontare il turno di riposo da qui alla fine della prima fase.Capitan Bizzotto e compagne, assente Costantini, mettono le cose in chiaro da subito. L’approccio alla partita è rabbioso, c’era una sconfitta da riscattare e lo si è fatto alla grande.però non è lassù per caso e, come all’andata, ne esce una partita ruvida, spezzettata e da vivere a mille all’ora.