Ilrestodelcarlino.it - Palio, al via i primi omaggi al Duca con San Giacomo e San Giovanni

Nella splendida cornice di Piazza Castello, accanto al principale monumento della città, le prime contrade hanno reso il proprioo alportando in dono prodotti locali, oggetti di artigianato e rappresentando al suo cospetto giochi e coreografie che hanno fatto rivivere l’atmosfera della grande epoca estense. La prima, alle 10, è stata Borgo San: il corteo è partito dalla sede di via Ortigara e, dopo le tappe in piazza municipale, in via Martiri della Libertà e in piazza Savonarola, si è recato in Piazza Castello, dove ha accompagnato la Cortele. Come da tradizione, suggestiva esibizione degli sbandieratori, danze rinascimentali e duelli di spada. Stesso programma, a partire dalle 11.30, per Borgo San. Il primo deglialha richiamato molte persone in centro, già affollato per le Giornate di Primavera del Fai.