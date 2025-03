Unlimitednews.it - Palermo capitale Volontariato, Lagalla “Grande cuore di questa città”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Italiana del2025 è uno dei non pochi riconoscimenti che in questi ultimi mesi sono arrivati alla nostra, unache sta compiendo ogni sforzo per recuperare e guadagnare in termini di attrattività complessiva. Tra gli elementi dell’attrattività, della positività, c’è certamente anche la solidarietà., vera, di attività che guardano alla situazione sociale, che guardano alla sussidiarietà come metodo di lavoro quotidiano tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati accreditati, soggetti del terzo settore. Si tratta, credo, di un riconoscimento che va a tutto questodi, alle sue articolazioni sul territorio del mondo dell’associazionismo e deled è una soddisfazione ovviamente anche per l’amministrazione comunale”.