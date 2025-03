Quotidiano.net - Palazzina esplosa a Monteverde, si indaga per disastro colposo. Sentito il proprietario del b&b

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 marzo 2025 –e lesioni. Sono le ipotesi di reato su cui si sta concentrando la procura di Roma dopo l’esplosione di ieri nel quartieredi Roma, dove è crollata unadi 3 piani. Gravemente ustionato e ferito alle gambe un turista scozzese che alloggiava nel b&b del palazzo: il 54enne Grant Paterson è estratto dalle macerie, l’uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non ci sarebbero nomi nel registro degliti, il fascicolo sarebbe a carico di ignoti. Si pensa che lo scoppio sia stato causato da una fuga di gas, ma i pompieri continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di conferme. Le indagini e i reti Muove i primi passi l'indagine della procura di Roma sul crollo della