Palazzina crollata chi è Grant Paterson il turista scozzese rimasto coinvolto nell’incidente

Si chiamail54enneche nella mattinata di ieri 23 marzo ènell’esplosione e nel crollo delladi tre piani a Monteverde (Roma). Un “boato” come quello di una bomba, poi il forte odore di gas secondo le testimonianze dei residenti che hanno visto sbriciolarsi l’edificio davanti agli occhi nel quartiere del XII municipio. Un edificio del ‘600 di via Vitellia, affacciato su villa Pamphili, di cui non sono rimaste che macerie e polvere.era lì, al primo piano, nel suo ultimo giorno di permanenza nella capitale, quando è caduto tutto. E solo dopo ore di ricerche è stato trovato, estratto vivo, e portato al Sant’Eugenio. La procura di Roma indaga per lesioni e disastro.A sabato pomeriggio risale la sua ultima foto sui social: lui davanti alla Fontana di Trevi.