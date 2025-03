Pagelle Italia-Danimarca 1-1 Under 21 | Ghilardi il migliore Pafundi fa fatica

Leggi su Sportface.it

Nell’ultima amichevole prima degli Europei di giugno, l’21 non va oltre 1-1 contro laal ‘Tombolato’ di Cittadella grazie ad un gol di Prati. Si chiude quindi senza vittorie questa sosta per i ragazzi di Carmine Nunziata, reduci dalla sconfitta di Venezia contro un’Olanda rimasta in nove ma capace di beffare i padroni di casa nel recupero. A sbloccare il risultato era stato Sorensen al 21?, ma al 37? è stato Prati con un eurogol a regalare il pareggio agli azzurrini, che nel secondo tempo hanno sprecato due nitide occasioni con i neo entrati Fabbian e Koleosho.LEDesplanches 6Non ha colpe sul gol al 21?. Poco prima aveva ne aveva subìto un altro, ma il fallo su un calcio d’angolo ha cancellato l’1-0. Tutto rimandato all’errore successivo degli azzurrini (46? Sassi 6 Preciso nell’ordinaria amministrazione) Zanotti 5Un errore grossolano in costruzione porta al vantaggio danese.