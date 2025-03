Panorama.it - Paesi Bassi, aumentano i decessi per eutanasia

Leggi su Panorama.it

Sempre più persone decidono di ricorrere alla dolce morte. I nuovi dati riguardano l’Olanda, ma il dibattito sull’sta investendo anche l’Italia. E prima o poi toccherà farci seriamente i conti. Si parte da una notizia di cronaca. Neii casi di suicidio assistito sono aumentati del 10% nell’ultimo anno. Un altro passo verso il progresso è stato compiuto? La discussione è aperta. Tuttavia, è bene non scadere nelle semplificazioni. Idel nord Europa di certo non posso essere tacciati di oscurantismo. Anzi, sulle questioni relative ai diritti civili sono sempre arrivati prima rispetto al resto del mondo. La tematica è spinosa. E giudicare la sofferenza altrui può condurre spesso in un vicolo cieco. Nella maggior parte delle circostanze, ci si trova di fronte a malati terminali.