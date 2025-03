Anteprima24.it - Paduli, i consiglieri di ‘Impegno per Paduli’ al Sindaco: “Riduzione TARI una misura del Governo”

Tempo di lettura: 2 minutiA seguito delle dichiarazioni deldiapparse su alcuni siti on line, dove evidenziava, che la sua amministrazione aveva recepito le disposizioni del DPCM n.24/2025 sulladelladel 25%, ed affermava “Unaimportante a favore delle famiglie più disagiate in un momento socio economico molto precario, un segnale importante di questa amministrazione che non vuole lasciare indietro nessuno” facendo apparire questacome un atto determinato dalla sua amministrazione. Ebbene, crediamo che sia opportuno chiarire che questaè dovuta solo ed esclusivamente aldi centrodestra di Giorgia Meloni, i comuni devono solo darne attuazione e garantirne la sua corretta applicazione, ma non hanno nessuno merito, per tale agevolazione.