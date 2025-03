Quotidiano.net - Pac 2000A Conad: "La forza sociale ed economica di 1.083 iscritti"

LA GRANDE distribuzione Organizzata (GDO) in Italia, e in particolare nel Centro-Sud, sta affrontando molteplici sfide per mantenere la sua attrattività e competitività in uno scenario di poli-crisi a livello nazionale e internazionale. In questo contesto, PACsi afferma come un attore fondamentale per lo sviluppo economico,e occupazionale del Paese e del tessuto produttivo locale delle 5 Regioni in cui opera, ovvero Umbria (dove la Cooperativa è nata oltre 50 anni fa), Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Lo “certifica“ lo studio realizzato da The European House – Ambrosetti, evidenziando come la Cooperativa stia contribuendo alla crescita e allo sviluppo sostenibile del Centro-Sud con una serie di risultati rilevanti. Nel 2023, PACha raggiunto un fatturato alle casse di oltre 7 miliardi, frutto di un tasso di crescita medio annuo pari al +11,6% nell’ultimo quinquennio, sovraperformando tutti i benchmark di settore e territoriali.