Ozzano, la gioia di Ranuzzi. Bologna 2016 ko a Trieste

Si cuciono il titolo di squadra più in forma del momento i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che al giro di boa della poule-promozione di Interregionale piegano al fotofinish l’Amatori Pescara e brindano alla quarta vittoria consecutiva che consolida l’ottava piazza nel girone Centro. Un successo clou sia per la ciliegina firmata da Alexa 24’’ dalla quarta sirena (per lui 8 punti, oltre ai 15 di Myers, ai 16 di Ranitovic e ai 23 di Cortese), sia per l’iniezione di fiducia per preparare al meglio la sfida di mercoledì sera contro la Stella Ebk Roma, recupero della quarta giornata della seconda fase. Conduce per 36’ salvo poi alzare bandiera bianca invece il, che torna dacon una sconfitta che permette a Jesolo, bene contro Nerviano, di impattare al primo posto della poule playout.