Overwatch 2 | Freja è la nuova Eroina in arrivo

, la spietata cacciatrice di taglie, è ufficialmente pronta a unirsi al roster di2 come nuovo personaggio giocabile. Blizzard Entertainment ha presentato l’attraverso un trailer di gameplay spettacolare che evidenzia le sue capacità straordinarie e l’approccio tattico che richiederà ai giocatori.insu2Collocata tra gli eroi d’attacco,si distingue per la sua balestra automatica, arma dalla precisione micidiale che permette di infliggere ingenti danni rapidamente, rendendola ideale per chi preferisce uno stile di combattimento agile e tattico. La sua capacità di colpire con precisione estrema è al centro della sua efficacia sul campo.Mobilità e aggressività sono i concetti fondamentali dietro il design di. Grazie all’abilità Scatto Lampo, può effettuare spostamenti fulminei sul campo di battaglia, mentre la sua tecnica speciale Corrente Ascensionale le consente di raggiungere rapidamente posizioni sopraelevate, dominando il terreno dall’alto e cogliendo di sorpresa gli avversari.