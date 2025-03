Ostia muore dopo una liposuzione | era stata operata in una clinica privata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 marzo 2025 – Una donna di 62 anni, è morta nel pomeriggio del 18 marzo all’ospedale Grassi di, dove era ricoverata in coma vegetativo dal 14 marzo, per complicazioni in seguito a un intervento diin una strutturadi Roma.Stando a quanto si apprende, la figlia della donna, prima del decesso, aveva presentato denuncia ai carabinieri di Ardea nei confronti dei medici che avevano operato la madre.La salma della donna , residente a Pomezia, ètrasferita al Policlinico di Tor Vergata per l’autopsia. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.