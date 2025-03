Romadailynews.it - Ostia, incendio allo stabilimento balneare “Le Dune”: distrutte alcune cabine

Vigili del fuoco in azione sul Lungomare Duilio per domare le fiamme.– Unha interessato nel pomeriggio di oggi lo“Le”, situato in via Lungomare Duilio 22. Le fiamme, divampate intorno alle 15:30, hanno distruttodella struttura.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma, impegnati nelle operazioni di spegnimento. L’, al momento del primo intervento, era ancora in corso. Presenti anche gli agenti del commissariato di, incaricati di ricostruire le cause del rogo.Non sono stati segnalati feriti.