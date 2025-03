Ostia in fiamme cabine stabilimento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.00 Un incendio è divampato allobalneare di, 'Le Dune', sul Lungomare Duilio. Inalcunedello, per cause ancora da accertare. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Sul posto polizia, carabinieri e municipale. Non risultano feriti.