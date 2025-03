Ostia due stabilimenti balneari in fiamme in poche ore | non si esclude il rogo doloso

Leggi su Open.online

Due incendi in duedinel giro di pochissime ore nella giornata di lunedì 24 marzo. Prima, intorno alle 15.30, lehanno divorato sei cabine del lido Le Dune Beach Resort, di proprietà dell’ex numero uno di FederRenato Papagni. Poi, intorno alle 20, sarebbe andata in cenere almeno una cabina del lido Belsito, in piazza Sirio a. Gli incendi sono stati domati grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, ma gli inquirenti stanno ancora tentando di capire le cause dei due roghi e se in qualche modo siano collegati. Al momento non sinessuna ipotesi, nemmeno quella di gesto.Le Dune e la concessione in scadenza nel 2027Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le. Le Dune, di proprietà di Papagni, è uno deglipiù frequentati di tutto il lungomare Caio Duilio.