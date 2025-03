Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale: previsioni astrali dal 24 al 30 marzo 2025

Leggi su Velvetgossip.it

Il nuovo lunedì del 24segna l’inizio di una settimana ricca di opportunità e sfide. Gli astri si allineano per offrire a ciascun segno zodiacale indicazioni preziose su lavoro, relazioni e benessere personale. Con l’di Sky, è possibile scoprire cosa riservano le stelle nei prossimi giorni.Leper l’arieteLa settimana per i nati sotto il segno dell’Ariete inizia con una certa fatica, ma già nel pomeriggio di lunedì si avvertirà un rinnovato vigore. Le stelle indicano che ci saranno opportunità di incontri significativi e decisioni in ambito familiare, ma sarà fondamentale mantenere l’equilibrio nei contrasti. Il fine settimana si preannuncia vivace e stimolante, ideale per divertirsi e affrontare discussioni costruttive.Leper il toroPer il Toro, la settimana comincia con qualche tensione, ma si evolve verso momenti di dolcezza e crescita nei rapporti interpersonali.